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Українці, що проживають у Чехії, вступають до легіону, який формують у Польщі

За місяць до легіону зголосилося понад пів тисячі осіб.

Українці, що проживають у Чехії, вступають до легіону, який формують у Польщі
українські військові
Фото: Генштаб

Українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі, передає Radio Prague International.

За місяць роботи рекрутингового центру в Любліні у легіон записалося понад пів тисячі осіб.

Загалом подали заявки громадяни України, які живуть у 30 країнах світу. 

Серед найчисельніших – звернення від українців Польщі, Чехії, також є заявки із Британії, Ірландії, Канади і США.

Наразі центр планує час від часу організовувати виїзну роботу і в інших дипломатичних представництвах України в Польщі — у Вроцлаві, Кракові, Гданську й Варшаві. 

Про створення рекрутингових центрів в інших країнах Європи наразі мова не йде. Але таку перспективу не виключають.

Раніше у чеському Міноборони заявили, що відомство наразі оцінює польський проєкт із практичного і правового боку, аби зважити можливість свого залучення до ініціативи.

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