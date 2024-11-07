Україна підтримує "тісний контакт" з командою Трампа та його оточенням, а також з Республіканською партією.

​МЗС не коментуватиме публікації ЗМІ про нібито пропозиції радників Трампа для врегулювання війни в Україні

МЗС України не бачить підстав для обговорення "речей, які поширюються у ЗМІ, що не представляють офіційних позицій чи пропозицій та є просто чиїмось думками, поширеними у ЗМІ".

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

"Тому не вдаватимусь у деталі та спекулювати стосовно того, чи можемо ми прийняти або не прийняти якісь там речі", – додав Тихий.

Втім, зауважив Тихий, Україна підтримує "тісний контакт" з командою Трампа та його оточенням, а також з Республіканською партією. А в "найближчі тижні та місяці" очікується збільшення кількості контактів між ними, зокрема і щодо війни в Україні.

Речник МЗС підкреслив, що Київ продовжує виступати за врегулювання війни на основі "формули миру". Зеленський особисто представив її Дональду Трампу під час вересневої зустрічі.

"План перемоги" – це вулиця з двостороннім рухом, вигідна для обох сторін, України та партнерів, а не лише для США, і він був розроблений саме таким чином, щоб показати, що Україна приносить додаткову цінність за столом переговорів", – зазначив Георгій Тихий.