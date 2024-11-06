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Зеленський вивів Костіна зі складу РНБО

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський вивів Костіна зі складу РНБО
Андрій Костін
Фото: Анна Стешенко

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрія Костіна.

Про це йдеться в указі №751/2024 президента України Володимира Зеленського.

“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2024 року № 627/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Костіна”, - йдеться у документі.

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Також в документі вказано, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  • 28 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

  • Вже наступного дня Верховна Рада погодила відставку генерального прокурора Андрія Костіна, який займав цю посаду з липня 2022 року. 

  • 31 жовтня Володимир Зеленський звільнив Андрія Костіна

  • Андрій Костін подав у відставку на тлі скандалу з корупцією у МСЕК та прокурорами, які оформлювали собі інвалідність, аби отримувати виплати. Він оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО.

  • Того ж дня голови облпрокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення.

  • Костіна давно називали одним з кандидатів на посаду посла в Нідерландах, де розташовано Міжнародний кримінальний суд. Однак чи погодить сама країна такого посла? Докладно про це – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".
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