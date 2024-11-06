Зеленський вивів Костіна зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрія Костіна.
Про це йдеться в указі №751/2024 президента України Володимира Зеленського.
“На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2024 року № 627/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А. Костіна”, - йдеться у документі.
Також в документі вказано, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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