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МЗС вважає безпідставними твердження віцепрем’єра Польщі щодо нібито бажання Зеленського втягнути Польщу у війну з Росією

Йдеться про збиття Польщею російських ракет над Україною.

МЗС вважає безпідставними твердження віцепрем’єра Польщі щодо нібито бажання Зеленського втягнути Польщу у війну з Росією
МЗС вважає безпідставними твердження віцепрем’єра Польщі щодо нібито бажання Зеленського втягнути Польщу у війну з Росією
Фото: Вікіпедія

В МЗС вважають безпідставними твердження віцепрем’єр-міністра - міністра цифровізації Польщі щодо нібито бажання Володимира Зеленського втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над Україною.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Переконані, що збиття російських ракет та дронів, які летять в напрямі Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян”, - наголосили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що Росія веде війну не лише проти України, але й загалом проти європейської архітектури безпеки. Оскільки важливою частиною цієї архітектури є Польща, подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом цієї країни.

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В МЗС нагадали про численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами та дронами. Таким чином говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу чи інші країни у війну вбачається, як мінімум, неприйнятним.

Більше того, опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі.

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