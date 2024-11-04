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Очільниця МЗС Німеччини Бербок у Києві планує зустрітися із Зеленським та Сибігою

Це восьмий візит німецької міністерки до Києва. 

Очільниця МЗС Німеччини Бербок у Києві планує зустрітися із Зеленським та Сибігою
Володимир Зеленський та Анналена Бербок, фото ілюстративне
Фото: Офіс президента

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва сьогодні, 4 листопада. Це її восьмий візит до України. 

Як пише Reuters, вона заявила, що Україна, вступаючи у третю зиму війни, потребує підтримки, щоб забезпечити саме своє виживання. Також міністерка нагадала про підтримку Росією зброєю із Північної Кореї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

"Ми протидіємо цій жорстокості нашою людяністю та підтримкою, щоб українці могли не тільки пережити зиму, але щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас у Європі", – сказала Бербок після прибуття в Київ.

У столиці вона має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та українським колегою Андрієм Сибігою. Міністерка закордонних справ Німеччини востаннє була в Україні в травні цього року. 

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