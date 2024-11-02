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Консервативна партія Великобританії обрала нового лідера

Замість Ріші Сунака косерваторів очолить Кемі Баденох.

Консервативна партія Великобританії обрала нового лідера
Кемі Баденох та Роберт Дженрік
Фото: BBC

Британські консерватори обрали лідера партії. Нею стала ексміністерка у справах бізнесу Кемі Баденох, пише Sky News.

Право голосу на виборах нового очільника Консервативної партії мали близько 132 000 членів. До прикладу, у 2022-му ця кількість становила 172 000.

Явка виборців також знизилася — 72,8% у 2024 році проти 82,2% у 2022 році. Близько 40 тисяч членів не голосували.

Баденох обійшла свого суперника Роберта Дженріка з результатом 53 806 голосів. Дженрік набрав 41 388.

У своєму виступі після оголошення результатів виборів нова лідерка консерваторів подякувала іншим кандидатам і відзначила, що партія пройшла через кампанію «згуртованішою».

Баденох заявила, що першочерговим обов'язком партії як опозиції є притягнення лейбористів до відповідальності та підготовка до формування уряду до наступних виборів.

«Наша партія має вирішальне значення для успіху нашої країни. Але щоб нас почули, ми маємо бути чесними, чесно визнати, що ми припустилися помилок, чесно визнати, що ми знизили стандарти. Настав час сказати правду, відстояти наші принципи, спланувати наше майбутнє, переглянути нашу політику та наше мислення і дати нашій партії та нашій країні новий старт, на який вони заслуговують. Пора зайнятися справою. Час оновлюватися», - сказала політикиня.

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