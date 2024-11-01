До Києва прибули три конгресмени США

1 листопада до Києва прибули троє конгресменів США.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці у соцмережі Х.
Серед гостей – республіканці Майк Роджерс і Джеррі Карл, а також демократ Майк Квіглі.
Брінк додала, що спершу конгресмени відвідали Національну поліцію, де «на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України».
- Голова комітету Палати представників із збройних сил Майк Роджерс був одним із підписантів звернення до Джо Байдена із закликом зняти обмеження на використання Україною у війні проти Росії надані їй США далекобійні ракети, в першу чергу - ATACMS.