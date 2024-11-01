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До Києва прибули три конгресмени США

Вони першу відвідали Національну поліцію.

До Києва прибули три конгресмени США
конгресмени США разом із послом Бріджит Брінк і предстаником Нацполу України
Фото: Х/ Ambassador Bridget A. Brink

1 листопада до Києва прибули троє конгресменів США.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці у соцмережі Х.

Серед гостей – республіканці Майк Роджерс і Джеррі Карл, а також демократ Майк Квіглі.

Брінк додала, що спершу конгресмени відвідали Національну поліцію, де «на власні очі побачили, як допомога США змінює ситуацію на підтримку свободи та демократії України».

  • Голова комітету Палати представників із збройних сил Майк Роджерс був одним із підписантів звернення до Джо Байдена із закликом зняти обмеження на використання Україною у війні проти Росії надані їй США далекобійні ракети, в першу чергу - ATACMS.
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