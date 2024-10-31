Володимир Зеленський визначився із кандидатурою посла України у Південній Кореї.

Про це він повідомив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

«Я поки що не готовий сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого я відправлю і дуже надіюся, що нашу групу зможе побачити керівництво вашої держави. Ми про це говорили. Але це буде після зустрічі вашої команди в Україні», - сказав Президент.