Володимир Зеленський визначився із кандидатурою посла України у Південній Кореї.
Про це він повідомив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.
«Я поки що не готовий сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого я відправлю і дуже надіюся, що нашу групу зможе побачити керівництво вашої держави. Ми про це говорили. Але це буде після зустрічі вашої команди в Україні», - сказав Президент.
- Цього тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії і обговорити заходи співпраці.
- Перед цим делегація має намір провести брифінг для Комітету ЄС із питань політики та безпеки.
- Дипломатичні відносини між Києвом і Сеулом встановилися з лютого 1992 року. Україна відкрила своє посольство у Кореї у жовтні 1997 року.
- У 2021 році Зеленський призначив послом у цій державі Дмитра Пономаренка.