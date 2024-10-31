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Зеленський визначився із кандидатурою посла України у Південній Кореї

Усе вирішиться після візиту південнокорейської делегації до нашої держави.

Зеленський визначився із кандидатурою посла України у Південній Кореї
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський визначився із кандидатурою посла України у Південній Кореї.

Про це він повідомив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

«Я поки що не готовий сказати, хто це буде. Я вже вирішив, кого я відправлю і дуже надіюся, що нашу групу зможе побачити керівництво вашої держави. Ми про це говорили. Але це буде після зустрічі вашої команди в Україні», - сказав Президент.

  • Цього тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії і обговорити заходи співпраці.
  • Перед цим делегація має намір провести брифінг для Комітету ЄС із питань політики та безпеки.
  • Дипломатичні відносини між Києвом і Сеулом встановилися з лютого 1992 року. Україна відкрила своє посольство у Кореї у жовтні 1997 року. 
  • У 2021 році Зеленський призначив послом у цій державі Дмитра Пономаренка.
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