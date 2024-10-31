Зеленський: крім військових Росія домовляється з КНДР і про цивільних для роботи на військових заводах

Росія веде переговори з Північною Кореєю як щодо збільшення контингенту військових, так і залучення цивільних для роботи на території РФ.

Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS.

За його словами, спершу КНДР передала Росії 3,5 млн артилерійських снарядів. Тоді були ракети.

«Зараз ми говоримо вже про контингент, який буде воювати на проти нас. На сьогодні нам відомо вже про те, що 3 тисячі військових Північної Кореї вже знаходяться у підготовчому таборі. Знаємо, що кількість буде збільшена найближчим часом до 12 тисяч. Солдати, офіцери.. Також окремо ми знаємо, що ведеться домовленість щодо постачання інженерних військ, а також цивільних, великої кількості цивільних від Північної Кореї, для того, щоб вони працювали на тих чи інших військових заводах РФ», - розповів український президент.

Щодо реакції Заходу на залучення КНДР до війни на боці Росії, то Зеленський вважає, що може повторитися ситуація, як із Кримом.

«Коли Захід і різні партнери не реагували на окупацію Путіним нашого півострова Крим 10 років тому, не було ніяких гучних кроків, окрім навіть дуже тихих заяв. То після цього Путін почав повномасштабне вторгнення. Те саме з північнокорейським контингентом», - додав глава держави і зауважив, що російський диктатор Путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і , зокрема, Південної Кореї.

«Та реакція як на сьогодні є – це нічого, це нуль», - вважає український президент.

Наразі північнокорейські солдати вже у Курській області. Зіткнень з українськими військовими не було, але це питання днів.

Напередодні Володимир Зеленський теж заявив, що вважає недостатньо серйозною реакцію світу на відправку військових КНДР воювати на боці Росії.

Участь КНДР у війні

У вересні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу.

КНДР у війні проти України. Що відомо