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Звільнені з полону українці розповіли в Канаді про катування: "вибивали" неправдиві свідчення струмом і морили голодом

У Монреалі нині – другий день конференції щодо звільнення полонених та повернення депортованих. 

Звільнені з полону українці розповіли в Канаді про катування: "вибивали" неправдиві свідчення струмом і морили голодом
Звільнені з полону українці розповіли про катування росіян на конференції в Канаді
Фото: сайт президента

У Монреалі в межах Міністерської конференції з людського виміру Формули миру звільнені з полону українці розповіли про катування, які проти них застосовували росіяни. Про це йдеться на сайті президента.

Військовополонений Максим Колесніков, який провів у полоні десять місяців, розповів, що в ув'язненні їх били і не давали їсти. Також полоненим забороняли між собою спілкуватися і змушували стояти годинами.

Колесніков закликав боротися за звільнення свого побратима, життя якого в небезпеці.

Дружина полоненого кримського журналіста Владислава Єсипенка, Катерина, розповіла, що його катували струмом. Росіяни затримали Єсипенка ще до повномасштабного вторгнення, в березні 2021 року.

"Цієї зими минає четвертий рік його незаконного ув’язнення. Після затримання його катували електричним струмом, щоб отримати неправдиві свідчення", – сказала вона.

Українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яка провела в полоні три місяці, теж зазнавала катувань струмом – це було методом "вибиття" неправдивих свідчень.

"Це коли твої м’язи занадто напружені. Коли твоя спина вигинається подібно до лука. Це коли твої суглоби ніби вигинаються в протилежний бік, коли зв’язки ось-ось порвуться. Коли перехоплює дихання, серце б’ється настільки швидко, що ось-ось зупиниться. Це коли ти кричиш, кричиш, кричиш, і це триває годинами", – сказала вона.

Окрім того, Тайра розповіла і про інші знущання, які ворог застосовує проти українців, зокрема позбавляє полонених життєво необхідних ліків та влаштовує жахливі умови утримання.

"Червоний Хрест за ці майже три роки війни ні до кого, з ким я розмовляла, так і не дістався. До мене теж. Можливо, є люди, які могли б організувати нормальну альтернативу Міжнародному Червоному Хресту, який би дістався нарешті до наших полонених і перевірив умови утримання як цивільних, так і військових", – підсумувала вона.

  • Міністерська конференція з питань людського виміру формули миру – найбільший цьогорічний захід, присвячений гуманітарним питанням. Учора на заході виступали делегати країн та міжнародних організацій. За даними Офісу президента, участь в заході взяли близько 70 представників. Метою є сформувати план дій для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих осіб. 
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