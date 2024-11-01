За даними слідства, підозрювані «вибивали» неіснуючий борг з цивільної дружини військовослужбовця Збройних Сил України.

У Бердичеві затримали двох осіб за підозрою у “вибиванні” грошей з дружини військового, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані «вибивали» неіснуючий борг з цивільної дружини військовослужбовця Збройних Сил України. Один із них має судимість за шахрайство та обвинувачується у крадіжці.

У вересні 2024 року вимагачі призначили зустріч потерпілій і вимагали сплатити їм 50 тис грн. Наявність будь-якого боргу жінка заперечила. Їй пригрозили фізичною розправою та шантажували розголошенням конфіденційної інформації.

Під психологічним тиском потерпіла віднесла у ломбард ноутбук та віддала частину боргу. Підозрювані вимагали передати решту грошей, а в разі звернення до правоохоронців – погрожували фізичним насильством. Також встановили остаточний термін сплати коштів.

Побоюючись за своє життя, жінка була змушена зібрати чергову суму. Після одержання від потерпілої 10 тис грн обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.