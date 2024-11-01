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У Харківській області через російські обстріли загинув чоловік, шестеро осіб поранені

Із області вдалося евакуювати 91 осіб. 

У Харківській області через російські обстріли загинув чоловік, шестеро осіб поранені
Наслідки обстрілу Куп'янська, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

У Харківській області через російські обстріли загинув чоловік, ще шестеро осіб поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Близько 21:21 у Київському районі Харкова унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 3 легкові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років.

Уночі 1 листопада, о 02:40 у с.Білаші Харківського району КАБ влучив у відкриту територію.

О 21:05 у м. Дергачі горів дах 2-поверхової будівлі внаслідок обстрілу. Постраждали 39-річний чоловік, 42-річний чоловік, 64-річний чоловік.

Біля 15:00 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік.

Близько 12:13 у с. Кучерівка внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

  • На Харківському напрямку ворог штурмував три рази  в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуювали 91 людину (серед них 1 дитина).

  • Вчора увечері у Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку перед цим влучили авіабомбою російські війська. У результаті ворожого удару троє людей загинули, з них дві дитини. Ще 36 осіб постраждали.
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