У Харківській області через російські обстріли загинув чоловік, ще шестеро осіб поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 21:21 у Київському районі Харкова унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 3 легкові автомобілі. Постраждали чоловік 37 років та жінка 49 років.

Уночі 1 листопада, о 02:40 у с.Білаші Харківського району КАБ влучив у відкриту територію.

О 21:05 у м. Дергачі горів дах 2-поверхової будівлі внаслідок обстрілу. Постраждали 39-річний чоловік, 42-річний чоловік, 64-річний чоловік.

Біля 15:00 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік.

Близько 12:13 у с. Кучерівка внаслідок обстрілу постраждав 42-річний цивільний чоловік.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуювали 91 людину (серед них 1 дитина).