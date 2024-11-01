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Одна людина загинула, ще 13 – поранені на Херсонщині через агресію РФ

Російські військові поцілили по території освітнього закладу.

Одна людина загинула, ще 13 – поранені на Херсонщині через агресію РФ
Російська війська завдали авіаударів по Веселому Новокаховської громади Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

Росіяни за добу атакували 19 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 – дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Білозерка, Гончарне, Станіслав, Софіївка, Надеждівка, Молодіжне, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Крупиця, Дудчани, Новоолександрівка, Новокаїри, Томарине та місто Херсон.

Російські військові поцілили по території освітнього закладу. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 11 приватних будинків.

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