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Росіяни атакували 9 населених пунктів Запоріжжя

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни атакували 9 населених пунктів Запоріжжя
Наслідки атаки на Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 287 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Таврійському, Юрківці, Малій Токмачці.   

153 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

3 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 

123 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки.  Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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