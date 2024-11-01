Росіяни атакували 9 населених пунктів Запоріжжя

123 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

3 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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