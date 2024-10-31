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Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

Окупанти здійснили 49 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 31 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 82 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді били дронами, мінометами та КАБами, внаслідок чого поранена цивільна особа, пошкоджено 7 нежитлових приміщень, адмінбудівля, 2 магазини, 2 двоповерхових багатоквартирних житлових будинки, а також дахи, вікна, фасади, паркани 5 домогосподарств.

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Білопільську громаду росіяни атакували дроном, мінометами та артилерією, пошкоджено приватний будинок.

У Середино-Будській громаді після удару дронами пошкоджено нежитлове приміщення, також був зафіксований мінометний обстріл.

По Свеській громаді ворог бив з артилерії та мінометів, а по Шалигинській - мінометами та дронами.

Хотінську, Великописарівську та Дружбівську громади армія РФ атакувала дронами, а Миропільську - КАБом.

По Есманьськійа громаді окупанти вдарили дронами та з артилерії, а по Юнаківській - артилерією.

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