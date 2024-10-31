Росіяни вбили жителя Купʼянська

У населеному пункті також пошкоджені житлові будинки.

Житель Купʼянська загинув 31 жовтня унаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 14.00 збройні сили РФ атакували місто з артилерії. У населеному пункті також були пошкоджені житлові будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).