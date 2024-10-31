Росіяни вбили жителя Купʼянська

Житель Купʼянська загинув 31 жовтня унаслідок ворожого обстрілу.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Близько 14.00 збройні сили РФ атакували місто з артилерії. У населеному пункті також були пошкоджені житлові будинки.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Напередодні під російський обстріл потрапило село Кучерівка Куп’янського району. Одна людина загинула, ще одна була поранена.