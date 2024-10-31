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ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили жителя Купʼянська

У населеному пункті також пошкоджені житлові будинки.

Росіяни вбили жителя Купʼянська
Наслідки російського обстрілу Купʼянська 31 жовтня 2024 року

Житель Купʼянська загинув 31 жовтня унаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 14.00 збройні сили РФ атакували місто з артилерії. У населеному пункті також були пошкоджені житлові будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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