Міноборони: з листопада у Резерв+ буде можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн

У листопаді у застосунку «Резерв+» запрацює можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Наразі відомство запускає бета-тест, аби все працювало належним чином.

«Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами, але тепер хочемо перевірити його із користувачами Резерв+. Нам необхідні ваші відгуки і думки, щоб знати, що варто поліпшити у відстрочках перед запуском. Хочемо, щоб українці якомога скоріше могли забути про черги у ТЦК і збір папірців кожні три місяці», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Користувачу потрібно буде надіслати запит, тоді система перевірить, чи має він право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

У Міноборони додали, що у тестуванні можуть брати участь багатодітні батьки, котрі мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі, люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти й аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра чи після магістра навчаються на аспірантурі.