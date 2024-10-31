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У жовтні суди у понад 100 справах про самовільне залишення частини вирішили не ув’язнювати військових

Таким чином намагаються сприяти поверненню військовослужбовців на фронт. Цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення.

У жовтні суди у понад 100 справах про самовільне залишення частини вирішили не ув’язнювати військових
Фото: LB.ua

Державне бюро розслідувань заявило, що проводить кропітку роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зазначається, що цій роботі сприяють нещодавні зміни до Кримінального Кодексу України, які дозволяють судам ухвалювати відповідні рішення. Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.

Зокрема Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині.

Під час досудового розслідування кримінального провадження працівники ДБР встановили місцеперебування військового та затримали його.

Чоловіку було повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності.

Наприкінці жовтня Володимир-Волинський міський суд Волинської області звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину, що дислокувалась на Волині. Однак чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд прийняв ухвалу про звільнення його від кримінальної відповідальності.

ДБР наголошує, що самовільне залишення військової частини або місця служби, без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, карається позбавленням волі до 10 років. Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій.

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