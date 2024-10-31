Через російські атаки на Харківщині двоє людей загинули, сорок – постраждали

Через російські атаки у Харківській області загинули двоє людей, ще 40 – постраждали. Серед загиблих є 12-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА олег Синєгубов.

Вчора увечері, о 22:49 у Салтівському районі Харкова, по вул. Нескорених, 29 унаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків (скління вікон). Постраждали 34 людини (з них дитина, 11 років). Загинув 12-річний хлопчик.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

Близько 16:40 у с. Одноробівка Богодухівського району два КАБи влучили у поле.

О 16:02 у с. Кучерівка унаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки. Також загинув 42-річний чоловік.

Близько 15:30 у м. Куп'янськ унаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені 2-поверховий багатоквартирний будинок, 2 службові авто ГУ НП. Постраждали 5 людей: 57–річна жінка, два чоловіки 51 та 58 років та два співробітника поліції 36 та 39 років. Близько 10:1 у с. Перовське через обстріл пошкоджено чотири домоволодіння.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 165 людей (серед них 1 дитина).