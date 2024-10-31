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Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)

В будинку зруйновані декілька поверхів. 

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харкова

Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Станом на 14:15 відомо про 35 поранених. Загинули троє: чоловік років 25-30, дитина 15 років і дитина 12 років. 

Тіло 15-річного хлопчика дістали останнім. Родичі повідомили, що з ним немає зв'язку, але до останнього не було відомо, чи дитина жива.

На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі. В свою чергу, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. 

Загиблою дитиною є хлопчик. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики намагалися його реанімувати, але отримані внаслідок удару травми виявилися занадто тяжкими.

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Рятувальники надаютьдопомогу місцевим мешканцям на місці обстрілу в Харкові
Фото: ДСНС
Рятувальники надаютьдопомогу місцевим мешканцям на місці обстрілу в Харкові

Фото: ДСНС

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