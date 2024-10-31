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У Харкові жінка пропонувала українським військовим послуги з клінінгу, щоб розвідати їхні позиції, - СБУ

Завдання ворога виконувала 63-річна місцева безробітна.

У Харкові жінка пропонувала українським військовим послуги з клінінгу, щоб розвідати їхні позиції, - СБУ

Служба безпеки затримала у Харкові агентку воєнної розвідки РФ, яка готувала нову серію ракетно-бомбових ударів по місту. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Завдання ворога виконувала 63-річна місцева безробітна, яка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби. Його особу вже встановлено контррозвідниками СБУ.

За вказівкою російського ГРУ жінка розвідувала координати для вогневого ураження підрозділів Сил оборони, які залучені до боїв на Харківському напрямку. Для збирання розвідданих агентка намагалася «втертися в довіру» до українських захисників, підтримуючи з ними «душевні» розмови.

Також вона пропонувала військовим за символічну оплату допомогти у побутових питаннях, зокрема поприбирати в помешканнях тимчасового проживання. Зрадниця пересилала отримані відомості своєму російському куратору у вигляді скріншотів з позначками потенційних цілей на гугл-картах.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку і після документування її злочинних дій затримали «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта. У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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