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Глава Пентагону: США готові захищати Південну Корею будь-якими засобами, включаючи ядерну зброю

Водночас очільники оборонних відомств США та Південної Кореї закликали вивести солдатів КНДР з території Росії, де їх готують воювати проти України.

Глава Пентагону: США готові захищати Південну Корею будь-якими засобами, включаючи ядерну зброю
міністри оборони США і Південної Кореї, Вашингтон, 30 жовтня 2024
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати повністю віддані захисту Південної Кореї та готові використовувати для цього будь-які засоби, включаючи ядерну зброю. 

Про це він заявив на спільній пресконференції з південнокорейським колегою у середу, 30 жовтня, у Вашингтоні, передає DW. 

Він наголосив, що зобов'язання США щодо розширеного стримування залишаються непорушними. Вони "підкріплюються повним спектром американських оборонних засобів - звичайних ракетних систем, ядерних та передових неядерних озброєнь", пояснив Остін.

Водночас глава Пентагону повідомив про поновлення великомасштабних військових навчань із Південною Кореєю, що, за його словами, "значно зміцнить боєздатність" обох країн.

Також Ллойд Остін та Кім Йон Хьон також закликали вивести північнокорейські підрозділи з Росії. 

Остін заявив, що Вашингтон продовжить працювати з союзниками та партнерами, щоб утримати Росію від використання цих військ у бою, проте існує "висока ймовірність" того, що Москва не відмовиться від свого наміру. 

За його словами, північнокорейські військові оснащені російською військовою формою та зброєю.

Своєю чергою міністр оборони Південної Кореї попередив, що можлива участь військ КНДР у війні РФ проти України "може призвести до ескалації загроз на Корейському півострові". Це пов'язано з тим, що в обмін на використання своїх підрозділів Пхеньян "з високою ймовірністю" вимагатиме від Москви передачу технологій для підтримки програм озброєння КНДР, зокрема ядерної зброї, міжконтинентальних балістичних ракет і розвідувальних супутників.

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