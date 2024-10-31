Литва передала українським військовим новий пакет допомоги.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Литви.
"Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Цього тижня в Україну для військових прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення", – зазначили у відомстві.
Упродовж цього року Литва вже поставила до України боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, відкидні ліжка та іншу допопомогу.
З початку війни Литва надала Україні військової підтримки на понад 705 млн. євро.
Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.
- Нещодавно міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс анонсував новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро.
- Перед цим Литва передала Україні логістичне обладнання, амуніцію, ноутбуки та іншу підтримку.
- Також країна анонсувала передачу Україні 5000 дронів власного виробництва.