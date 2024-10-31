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Литва передала українським військовим новий пакет допомоги

Цього тижня до України прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення.

Литва передала українським військовим новий пакет допомоги
Міноборони Литви
Фото: DELFI / Karolina Pansevič

Литва передала українським військовим новий пакет допомоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Литви. 

"Литва продовжує надавати військову підтримку Україні. Цього тижня в Україну для військових прибудуть електрогенератори, боєприпаси, мінометні міни та інше необхідне для майбутньої зими забезпечення", – зазначили у відомстві. 

Упродовж цього року Литва вже поставила до України боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, відкидні ліжка та іншу допопомогу. 

З початку війни Литва надала Україні військової підтримки на понад 705 млн. євро. 

Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.

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