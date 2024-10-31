З-під завалів зруйнованого Росією будинку у Харкові дістали тіло молодого чоловіка

У Харкові з-під завалів зруйнованого Росією вчора увечері будинку витягнули тіло молодого чоловіка.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Щойно з під завалів будинку дістали тіло молодого чоловіка, 25-30 років. Загалом на дану хвилину загиблих двоє та 36 поранених", – написав Терехов у телеграмі.
Терехов нагадав, що росіяни вдарили по житловому будинку вчора ввечері за допомогою ФАБ-500 з УМПК.
- Ввечері 30 жовтня росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Загинув 12-річний хлопчик. Відомо, що під завалами перебуває 15-річний юнак. Його намагаються дістати, невідомо, чи він живий.
- На місці "прильоту" виникла пожежа, зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджені цивільні автомобілі. Росіяни повністю зруйнували поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку.