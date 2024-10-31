З-під завалів зруйнованого Росією будинку у Харкові дістали тіло молодого чоловіка

Загалом зараз відомо про двох загиблих та 36 поранених.

Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

У Харкові з-під завалів зруйнованого Росією вчора увечері будинку витягнули тіло молодого чоловіка.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Щойно з під завалів будинку дістали тіло молодого чоловіка, 25-30 років. Загалом на дану хвилину загиблих двоє та 36 поранених", – написав Терехов у телеграмі.

Фото: ДСНС Рятувальники працюють на місці обстрілу в Харкові

Терехов нагадав, що росіяни вдарили по житловому будинку вчора ввечері за допомогою ФАБ-500 з УМПК.