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​Захисники ліквідували 1310 окупантів та 8 ворожих ППО

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 694 950 солдатів. 

​Захисники ліквідували 1310 окупантів та 8 ворожих ППО
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1310 окупантів, 19 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та 8 засобів ППО ворога.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 694 950 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 9156 (+19),
  • бойових броньованих машин ‒ 18450 (+17),
  • артилерійських систем – 20013 (+58),
  • РСЗВ – 1243 (+1),
  • засоби ППО ‒ 994 (+8),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
  • крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3570 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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