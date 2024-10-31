​Захисники ліквідували 1310 окупантів та 8 ворожих ППО

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1310 окупантів, 19 ворожих танків, 17 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та 8 засобів ППО ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 694 950 (+1310) осіб,
- танків ‒ 9156 (+19),
- бойових броньованих машин ‒ 18450 (+17),
- артилерійських систем – 20013 (+58),
- РСЗВ – 1243 (+1),
- засоби ППО ‒ 994 (+8),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18063 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2627 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27961 (+121) од,
- спеціальна техніка ‒ 3570 (+3).
Дані уточнюються.