Організатора схеми оформлення "інвалідностей" в одеському обласному МСЕК відправили під варту

На два місяці помістили під варту організатора схеми встановлення "інвалідностей" військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК.
Про це повідомили у ДБР.
Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.
"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК", – йдеться у повідомленні Бюро.
Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
- 28 жовтня правоохоронці затримали лікаря Одеської обласної клінічної лікарні, який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та надавав "послуги" для уникнення мобілізації.
- Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби" та навіть робили знімки МРТ.
- Надалі військовозобов’язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "свої" члени комісії для оформлення групи інвалідності.
- Вартість послуг складала від шести до 12 тис. доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.