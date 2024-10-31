Організатора схеми оформлення "інвалідностей" в одеському обласному МСЕК відправили під варту

Організатора схеми в Одеському МСЕК відправили під варту

На два місяці помістили під варту організатора схеми встановлення "інвалідностей" військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК.

Про це повідомили у ДБР.

Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК", – йдеться у повідомленні Бюро.

Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.