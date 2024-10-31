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Організатора схеми оформлення "інвалідностей" в одеському обласному МСЕК відправили під варту

Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

Організатора схеми оформлення "інвалідностей" в одеському обласному МСЕК відправили під варту
Організатора схеми в Одеському МСЕК відправили під варту
Фото: ДБР

На два місяці помістили під варту організатора схеми встановлення "інвалідностей" військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК. 

Про це повідомили у ДБР. 

Підозрюваний має можливість внести заставу у сумі 10 млн грн.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеському обласному МСЕК", – йдеться у повідомленні Бюро. 

Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

  • 28 жовтня правоохоронці затримали лікаря Одеської обласної клінічної лікарні, який залучив 12 лікарів з різних закладів міста та посадових осіб "Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи" та надавав "послуги" для уникнення мобілізації.
  • Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби" та навіть робили знімки МРТ. 
  • Надалі військовозобов’язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "свої" члени комісії для оформлення групи інвалідності.
  • Вартість послуг складала від шести до 12 тис. доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.
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