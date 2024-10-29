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Помічника начальника Подільського РТЦК та СП викрили на вимаганні $5000

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис грн.

Помічника начальника Подільського РТЦК та СП викрили на вимаганні $5000
Помічника начальника Подільського РТЦК та СП викрили на вимаганні грошей
Фото: Офіс генпрокурора

Викрили на вимаганні грошей помічника начальника Подільського РТЦК та СП з правової роботи. Йому повідомили про підозру.

Про це інформує Офіс Генпрокурора. 

Чоловікові інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підозрюваний вимагав та отримав від адвоката гроші за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Таким чином клієнт адвоката міг уникнути мобілізації.

Помічника начальника Подільського РТЦК та СП викрили на вимаганні грошей
Фото: Офіс генпрокурора
Помічника начальника Подільського РТЦК та СП викрили на вимаганні грошей

Сума неправомірної вигоди становила 25 тис грн та 4 тис доларів США.

Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис грн.

Нещодавно взяли під варту п'ятьох співробітників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва (РТЦК і СП) і цивільних, які за гроші допомагали ухилянтам.

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