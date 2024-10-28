Зеленський подав у ВР законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Пропонується продовжити в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, у яких йдеться про 13-те продовження в Україні воєного стану і загальної мобілізації.

Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152.

Згідно із документами, пропонується продовжити в Україні воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів – від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада.

Востаннє воєнний стан та мобілізацію продовжували влітку.