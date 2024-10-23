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Судитимуть 5 осіб за фейкове постачання продуктів військовим на 4,6 млн гривень

Санкція статей передбачає покарання до 12 років з конфіскацією майна.

Судитимуть 5 осіб за фейкове постачання продуктів військовим на 4,6 млн гривень
Судитимуть посадовців за за фейкове постачання продуктів військовим
Фото: ДБР

Скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох осіб, які заволоділи 4,6 млн грн, виділених Мінооборони на харчування військовослужбовців.

Про це повідомили ДБР та Офіс Генпрокурора. 

Зокрема, судитимуть начальника логістики – заступника командира військової частини, начальника їдальні та військовослужбовця військової частини, а також двох представників компанії – постачальника продуктів харчування для потреб ЗСУ.

У серпні-грудні 2023 року заступник командира військової частини разом з начальником їдальні підробили накладні щодо нібито постачання до військової частини продуктів на 4,6 млн гривень.

Міністерство оборони України відповідно до поданих документів перераховувало гроші підприємству-постачальнику за уявну продукцію. Менеджери підприємства легалізували гроші та розділили їх між учасниками схеми. Самі «продукти» списували як такі, що їх начебто з’їли солдати.

Вилучені гроші під час обшуку
Фото: ДБР
Вилучені гроші під час обшуку

П’ять учасників оборудки обвинувачуються в умисному заволодінні чужим майном, підробленні офіційного документа та його використанні, службовому підробленні, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).

Начальник їдальні також обвинувачується у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України), оскільки за місцем його проживання було виявлено боєприпаси та вибухові речовини.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У вересні міноборони взялося перевіряти харчування у військових частинах. Інспектували частини на північному, східному та південному напрямках.

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