Судитимуть 5 осіб за фейкове постачання продуктів військовим на 4,6 млн гривень

Скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох осіб, які заволоділи 4,6 млн грн, виділених Мінооборони на харчування військовослужбовців.
Про це повідомили ДБР та Офіс Генпрокурора.
Зокрема, судитимуть начальника логістики – заступника командира військової частини, начальника їдальні та військовослужбовця військової частини, а також двох представників компанії – постачальника продуктів харчування для потреб ЗСУ.
У серпні-грудні 2023 року заступник командира військової частини разом з начальником їдальні підробили накладні щодо нібито постачання до військової частини продуктів на 4,6 млн гривень.
Міністерство оборони України відповідно до поданих документів перераховувало гроші підприємству-постачальнику за уявну продукцію. Менеджери підприємства легалізували гроші та розділили їх між учасниками схеми. Самі «продукти» списували як такі, що їх начебто з’їли солдати.
П’ять учасників оборудки обвинувачуються в умисному заволодінні чужим майном, підробленні офіційного документа та його використанні, службовому підробленні, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України).
Начальник їдальні також обвинувачується у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України), оскільки за місцем його проживання було виявлено боєприпаси та вибухові речовини.Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
У вересні міноборони взялося перевіряти харчування у військових частинах. Інспектували частини на північному, східному та південному напрямках.