На кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів, яких "вів" у іншу країну анонім із інтернету

За таку "послугу" чоловіки заплатили від 3 до 5 тисяч доларів США.

Прикордонники на держрубежі із Молдовою затримали 19 чоловіків, яких адмін анонімного телеграм-каналу відправив у піший тур на кордон.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нелегали ішли двома групами: в одній було 8, в іншій – 11 чоловіків.

Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися за допомогою до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.

Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу.

Фото: ДПСУ Затримали 19 нелегалів біля Молдови

За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону».

Недавно на цій жеділянці кордону затримали 14 нелегалів, які сходим способом намагалися потрапити за кордон.