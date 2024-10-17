На кордоні із Молдовою затримали 19 нелегалів, яких "вів" у іншу країну анонім із інтернету

Прикордонники на держрубежі із Молдовою затримали 19 чоловіків, яких адмін анонімного телеграм-каналу відправив у піший тур на кордон.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.
Нелегали ішли двома групами: в одній було 8, в іншій – 11 чоловіків.
Охочі незаконно перетнути держрубіж звернулися за допомогою до організатора через телеграм-канал, де за 3-5 тисяч доларів США отримали онлайн-вказівки з навігації.
Згідно з вказівками адміна, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та найменш помітнішими прикордонникам. Усіх шанувальників пішої прогулянки затримали за декілька кілометрів до держрубежу.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону».
Недавно на цій жеділянці кордону затримали 14 нелегалів, які сходим способом намагалися потрапити за кордон.