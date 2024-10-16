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​Президент Євроради озвучив теми, які обговорюватимуть на саміті ЄС. Україна – у центрі уваги

Серед інших питань - ситуація на Близькому Сході, у Грузії та Молдові.

​Президент Євроради озвучив теми, які обговорюватимуть на саміті ЄС. Україна – у центрі уваги
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Шарль Мішель надіслав лідерам ЄС листа перед самітом блоку, де озвучив теми заходу, передає «Європейська правда».

На саміті зосередяться на темі війни в Україні і плану перемоги від Володимира Зеленського.

"Україна буде центральною темою наших дискусій. Ми заслухаємо президента Зеленського про запропонований ним план перемоги та обговоримо наступні кроки для досягнення консенсусу навколо мирної ініціативи, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права", – зазначив Мішель у листі.

Також лідери блоку обговорять фінансову підтримку України. Зокрема, президент Євроради пропонує надати приблизно 45 мільярдів євро до кінця року на підтримку військових, бюджетних та відновлювальних потреб нашої держави. Інше питання - активізація зусиль із наближенням зими, оскільки більша частина енергоінфраструктури України зруйнована.

Серед інших тем саміту - ситуація на Близькому Сході, у Молдові та Грузії, питання конкурентоспроможності та економічної стійкості Євросоюзу, міграція.

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