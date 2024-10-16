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Україна на тлі посилення ударів по портах звернулася до Міжнародної морської організації щодо відправки моніторингової місії

Лише за місяць ворог пошкодив чотири судна. 

Україна на тлі посилення ударів по портах звернулася до Міжнародної морської організації щодо відправки моніторингової місії
керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

За останній місяць росіяни пошкодили чотири судна, зокрема з зерном для Єгипту та кукурудзою для Італії, а також гуманітарним вантажем продовольчої програми ООН для Палестини. На тлі посилення ударів держава звернулася до Міжнародної морської організації щодо моніторингової місії.

Загалом за час повномасштабної війни Росія провела понад 50 атак по портах України, внаслідок чого пошкоджено понад 300 об'єктів і 23 цивільні судна, знищено понад 100 000 тонн агропродукції. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив на брифінгу в Одесі після переговорів з колегами з країн Нордично-Балтійської вісімки: Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії.

"Можу повідомити, що на тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до Міжнародної морської організації з закликом невідкладно відправити в порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію", – розповів Сибіга.

Він додав, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки навіть в умовах такої страшної війни. До кінця року країна пропонує провести третій продовольчий саміт.

  • У жовтні ворог посилив цілеспрямовані удари по портовій інфраструктури в Одеській області. 14 числа росіяни вдарили балістикою по цивільних суднах і складу з зерном. Загинула одна людина, ще вісім були поранені, пошкоджені цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже постраждало внаслідок обстрілу балістикою. Пошкоджені цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже постраждало внаслідок обстрілу балістикою.
  • 11 жовтня ворог убив балістикою чотирьох людей, ще десятеро були поранені. 
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