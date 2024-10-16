Ізраїль заявив про затримання трьох членів елітного загону “Хезболли”

Армія оборони Ізраїлю заявила про затримання трьох членів елітного загону Хезболли “Радван” після того, як виявила їх у тунелі на півдні Лівану під час наземного наступу, пише The Times of Israel.
ЦАХАЛ зазначає, що війська виявили бойовиків, які “засіли” у валу “поряд із великою кількістю зброї та обладнанням, необхідним для тривалого перебування”. Затримання відбулося 15 жовтня.
Військові також опублікували відеоролик, на якому допитують ймовірного оперативника Радвана про плани терористичної групи у Лівані та поточний стан її операцій. Невідомо чи підозрюваний є одним із трьох заарештованих. Чоловік нібито розповів про хаос всередині “Хезболли” загалом і сил Радвана зокрема. За його словами, за кілька днів до того, як його виявили, авіаудар поблизу перервав його контакт із сусідньою групою ю з чотирьох оперативників. Тоді троє чоловіків, з якими він стояв, втекли, залишивши його самого. Бойовик також розповів, що “Хезболла” має намір увійти у ізраїльську частину регіону Галілея.
Що було раніше
“Хезболла” сильно постраждала протягом останнього місяця, починаючи з диверсійних атак, унаслідок яких пейджери та рації, що належали терористам, вибухнули двома хвилями 17 і 18 вересня, убивши щонайменше 39 людей і поранивши ще тисячі. В атаці багато хто звинуватив Ізраїль, однак Єрусалим не бере відповідальності за іцниденти.
23 вересня Ізраїль розпочав масштабний наступ на бойовиків угруповання "Хезболла", яких підтримує Іран, аби повернути додому мешканців північного Ізраїлю, яких евакуювали через ракетні обстріли з території Лівану.
- Атаки на північ Ізраїлю за останній рік призвели до загибелі 28 мирних жителів. Крім того, 38 солдатів і резервістів ЦАХАЛу загинули під час транскордонних зіткнень і під наземної операції.
- Вчора Ліван заявив про 21 загиблого і вісім поранених унаслідок удару Ізраїлю по гірському селу Айту. Населений пункт розташований далеко від центрів активності "Хезболли".
- Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попередив, що Ліван зіткнеться з “руйнуванням і стражданнями, які ми бачимо в Газі”, якщо “його народ не звільнить свою країну від “Хезболли””. Іран, який озброює і фінансує “Хезболлу”, перетворив Ліван на “запас боєприпасів і зброї... передову іранську військову базу”, підкреслив очільник уряду.