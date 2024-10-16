Ізраїль заявив про затримання трьох членів елітного загону “Хезболли”

Ізраїльські війська виявили бойовиків, які “засіли” у валу “поряд із великою кількістю зброї та обладнанням, необхідним для тривалого перебування”.

Армія оборони Ізраїлю заявила про затримання трьох членів елітного загону Хезболли “Радван” після того, як виявила їх у тунелі на півдні Лівану під час наземного наступу, пише The Times of Israel.

ЦАХАЛ зазначає, що війська виявили бойовиків, які “засіли” у валу “поряд із великою кількістю зброї та обладнанням, необхідним для тривалого перебування”. Затримання відбулося 15 жовтня.

Військові також опублікували відеоролик, на якому допитують ймовірного оперативника Радвана про плани терористичної групи у Лівані та поточний стан її операцій. Невідомо чи підозрюваний є одним із трьох заарештованих. Чоловік нібито розповів про хаос всередині “Хезболли” загалом і сил Радвана зокрема. За його словами, за кілька днів до того, як його виявили, авіаудар поблизу перервав його контакт із сусідньою групою ю з чотирьох оперативників. Тоді троє чоловіків, з якими він стояв, втекли, залишивши його самого. Бойовик також розповів, що “Хезболла” має намір увійти у ізраїльську частину регіону Галілея.

Фото: IDF Ізраїль допитує члена "Хезболли"

Що було раніше

“Хезболла” сильно постраждала протягом останнього місяця, починаючи з диверсійних атак, унаслідок яких пейджери та рації, що належали терористам, вибухнули двома хвилями 17 і 18 вересня, убивши щонайменше 39 людей і поранивши ще тисячі. В атаці багато хто звинуватив Ізраїль, однак Єрусалим не бере відповідальності за іцниденти.

23 вересня Ізраїль розпочав масштабний наступ на бойовиків угруповання "Хезболла", яких підтримує Іран, аби повернути додому мешканців північного Ізраїлю, яких евакуювали через ракетні обстріли з території Лівану.