Маск за 3 місяці вніс $75 мільйонів у створений ним протрампівський комітет

Комітет вже вклав понад $102,2 мільйона у президентські перегони 2024 року.

Від липня мільярдер Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 мільйонів доларів у свій протрампівський комітет PAC America (комітет політичних дій), оскільки мільярдер докладає всіх зусиль, щоб колишній президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому.

Про це пише The Hill.

Відколи мільярдер заснував America PAC на початку цього року, він запустив ініціативи, спрямовані на просування Трампа у ключових штатах.

З червня комітет вже вклав понад 102,2 мільйона доларів у президентські перегони, причому десятки мільйонів доларів витратили на підтримку Трампа та нападки на віце-президентку Камалу Гарріс. Також комітет витратив майже 8,9 мільйона доларів із на дискредитацію президента Байдена, перш ніж той вибув із перегонів.

За лічені місяці PAC став сьомим за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

До America PAC також зробили внески близькі союзники Маска, зокрема співзасновник Palantir Technologies Джо Лонсдейла, партнери Sequoia Capital Дуга Леоне та Шона Магуайра, а також криптоінвестори Кемерона та Тайлера Вінклвоссів.

Хоча техномагнат пообіцяв 45 мільйонів доларів на місяць на підтримку Трампа, пізніше він сказав, що його пожертвування будуть "на набагато нижчому рівні". Але скільки саме власних грошей Маск вклав у супер PAC, досі невідомо.

Відповідно до звіту, Маск зробив три внески в America PAC на загальну суму 15 мільйонів доларів у липні, три внески на загальну суму 30 мільйонів доларів у липні та внесок у 30 мільйонів доларів у вересні.

Це перший звіт, який Super PAC повинен був подати з середини липня, а ще один звіт мають оприлюднити 24 жовтня.Маск є активним протрампівським "рупором" на своїй платформі соціальних мереж X, а America PAC відіграв ключову роль у грі передвиборчої кампанії Трампа в нестабільних штатах.

Американський PAC це комітет політичних дій, створений Ілоном Маском за підтримки ряду відомих бізнесменів у галузі технологій для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

У Сполучених Штатах комітет політичних дій (PAC) є звільненою від оподаткування організацією, яка об’єднує внески членів на кампанію та передає ці кошти на кампанії за чи проти кандидатів, ініціативи щодо голосування чи законодавства.

На федеральному рівні США організація стає PAC, коли вона отримує або витрачає понад 1000 доларів США з метою впливу на федеральні вибори та реєструється у Федеральній виборчій комісії (FEC).

На рівні штату організація стає PAC відповідно до виборчого законодавства штату .

Внески до PAC із казначейств корпорацій або профспілок є незаконними, хоча ці організації можуть спонсорувати PAC і надавати фінансову підтримку для його управління та збору коштів. PAC, що входять до профспілки, можуть просити внески лише від членів профспілки. Незалежні PAC можуть просити внески від широкої громадськості та повинні оплачувати власні витрати з цих коштів.

Нещодавно у The Times вийшов матеріал про те, що Маск має швидше політичний інтерес підтримувати Трампа, ніж фінансовий, а значна частина зусиль з підтримки припадає на соцмережу X, яку мільярдер купив два роки тому.