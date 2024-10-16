Lufthansa заплатить рекордний штраф за дискримінацію пасажирів

У США компанію покарали за інцидент з ортодоксальними євреями, що стався у 2022 році.

Департамент транспорту Сполучених Штатів визнав німецьку авіакомпанію Lufthansa винною у дискримінації щодо пасажирів та призначив їй покарання у вигляді найбільшого за свою історію штрафу - 4 мільйони доларів.

Як пише BBC, перевізник поплатився за свій вчинок щодо групи людей, які у 2022 році подорожували з Нью-Йорка до Будапешта з пересадкою у Франкфурті. Усі вони були вдягнені у одяг, типовий для ортодоксальних євреїв.

Через повідомлення капітана першого рейсу про те, що чоловіки не виконували вказівку щодо носіння маски на обличчя та збиралися у проході літака, що заборонено правила перевезення, Lufthansa заборонила усім їм піднятися на борт літака для пересадки.

При цьому санкцій зазнали й ті пасажири, які не подорожували разом і нічого не порушували, бо компанія "не застосувала індивідуальний підхід". Lufthansa визнала свою провину, проте зазначила, що пасажири завадили персоналу адекватно відреагувати на інцидент через те, що постійно змінювали свої місця.

Зрештою перевізник заплатить до американського бюджету 2 мільйони доларів - ще таку ж суму їм зараховано за виплату компенсацій пасажирам в рамках судового урегулювання.