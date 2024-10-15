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Bloomberg: ЄС готує мита на американські товари у відповідь на тарифи від Трампа, якщо той переможе на виборах

ЄС уже мав гіркий досвід із тарифами Трампа у 2018 році.

Bloomberg: ЄС готує мита на американські товари у відповідь на тарифи від Трампа, якщо той переможе на виборах
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз підготував перелік американських товарів, на які можуть бути накласти мита, якщо Дональд Трамп виграє вибори у США і виконає свою погрозу ввести тарифи на імпорт із ЄС, пише Bloomberg.

Нові мита проти американських компаній не є базовим сценарієм для ЄС; на такий крок блок піде у разі відповідних дій з боку Білого дому.

Наразі Євросоюз орієнтується на пошук сфер, які становлять спільний інтерес зі США. Наприклад, політика щодо Китаю. 

Трамп заявив, що на посаді президента він зосередиться на таких країнах, як Китай, ввівши тарифи на продукцію і розмірі від 60% до 100%, а також на імпорт з інших держав у розмірі 10%. Політик також може запровадити контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги, які негласно спрямовані проти американських технологічних лідерів.

Раніше Трамп в інтерв'ю Bloomberg заявляв, що у ЄС "поводяться з нами жорстоко" і згадав про небажання Європи імпортувати американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію.

Незалежно від того, хто переможе на виборах, торговельні відносини зі США будуть головним пріоритетом для ЄС. У разі перемоги Камали Гарріс Брюссель спробує залагодити кілька дражливих позицій, які залишилися невирішеними під час президентства Джозефа Байдена, наприклад, постійна угода про скасування тарифів на сталь і алюміній.

  • Будучи президентом США, Трамп у 2018 році вдарив тарифами по європейському експорту сталі та алюмінію тарифами. У відповідь ЄС спрямував свою увагу на політично чутливі компанії.
  • Також Брюссель тоді ухвалив кілька інструментів торговельного захисту, включаючи реагування на економічний примус.
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