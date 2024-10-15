The Times: Маск має швидше політичний інтерес підтримувати Трампа, ніж фінансовий

Значна частина зусиль з підтримки припадає на соцмережу X, яку мільярдер купив два роки тому.

Найбагатша людина світу, власник соцмережі X (раніше Twitter) та співзасновник Tesla і SpaceX Ілон Маск став важливою частиною кампанії республіканця Дональда Трампа. Мільярдер вклав десятки мільйонів доларів у зусилля побороти кандидатку від демократів Камалу Гарріс, пише The Times.

При цьому раніше він роками жертвував кошти демократам рівно як і республіканцям та підтримував кандидатів у президенти Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Але зараз політичні вподобання бізнесмена є чітко республіканськими, а цього травня він разом з іншими технобізнесменами створив механізм фінансування America Pay, спрямований на підтримку кампанії Трампа.

Група зі збору коштів щомісяця витрачає 45 мільйонів доларів на підтримку кандидатури Трампа в Білий дім.

"Його платформою користуються сотні мільйонів людей, і, окрім Трампа, Маск, ймовірно, є розповсюджувачем номер один неправдивої інформації про вибори в США, – вважає професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, директор проєкту Safeguarding Democracy Project Рік Хасен.

Він сказав, що проблемою є не те, якого кандидата підтримує Макс, а те, що він за рахунок дезінформації намагається вплинути на вибори. Проте невідомо, яким саме є його вплив.

Маск відкинув звинувачення в маніпуляціях алгоритмами X, але сказав, що сайт рекламуватиме контент, подібний до того, з яким користувачі раніше взаємодіяли.

Позапартійний аналітичний центр Pew Research заявив, що після того, як Маск купив X, він ще більше схилився до республіканців. За даними AdImpact – компанії, яка відстежує рекламні тенденції, демократи перевершують своїх опонентів у рекламі в соціальних мережах, за винятком X, де республіканці скуповують утричі більше рекламного простору.

На думку The Times, інтерес Маска у підтримці Трампа більше політичний, ніж фінансовий, бо його Tesla і Space X уже й так серед найбільших постачальників для міністерства оборони – контракти становлять $15 млрд.

Трамп нещодавно пообіцяв Маску місце голови новоствореної комісії в разі перемоги на виборах.