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Politico: країнам ЄС і Перської затоки не вдалося домовитися про проукраїнські зобов'язання в комюніке

У драфті документу країни Перської затоки забажали більш загальних формулювань. 

Politico: країнам ЄС і Перської затоки не вдалося домовитися про проукраїнські зобов'язання в комюніке
Фото: EPA/UPG

Євросоюз намагається залучити країни Перської затоки до деяких зобов'язань на користь України, пише Politico з посиланням на драфт спільної заяви за результатами саміту лідерів, що відбудеться у Брюсселі 16 жовтня.

Саміт ЄС-Перська затока покликаний продемонструвати єдність, але драфт натякає, що натомість він підкреслить розбіжності щодо війни в Україні. Зокрема, ЄС запропонував заклик до всіх країн припинити матеріальну допомогу Росії та засудити Іран за надання окупантам ракет і дронів.

Але країни Перської затоки виступили за більш загальні формулювання, в яких є заклик до всіх сторін припинити надавати зброю для цієї війни.

В іншому розділі країни Перської затоки запропонували видалити фрагмент, який обіцяв покращити спільну роботу з обходу санкцій. ОАЕ, одна з держав Перської затоки, яка візьме участь у саміті в середу, особливо дратують західних союзників через ухилення від санкцій.

У драфті ЄС і країни Перської затоки мають намір засудити удари по енергетичній інфраструктурі України. Але прямо Росію в тексті не згадують. Також вони мають намір підтвердити партнерство в галузі енергетики.

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