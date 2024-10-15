У Нью-Йорку поліція затримала пропалестинських мітингувальників біля фондової біржі

Активісти, які виступають проти допомоги Ізраїлю з боку Сполучених Штатів, провели мітинг поблизу будівлі фондової біржі у Нью-Йорку.

За інформацією Reuters, поліція була змушена вдатися до арештів, хоча жоден з протестувальників не зміг подолати кордон правоохоронців та потрапити до будівлі, розташованої на легендарній вулиці Волл-стріт. Вони й не намагалися: протест відбувався у "сидячій" формі.

Усього відомо про 206 затриманих. Загальну кількість учасників акції оцінюють у 500 осіб. Вони скандували гасла зі звинуваченнями на адресу американських оборонних підприємств та закликали великий бізнес "припинити фінансувати геноцид".

Поряд з Волл-стріт прихильники політики Ізраїлю провели свій "контрмітинг" - проте їх зібралося відчутно менше, ніж тих, хто вимагав "дати Газі шанс на життя".