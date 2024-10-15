Рада безпеки ООН засудила обстріли миротворців у Лівані

Заява містить заклик до "всіх сторін" поважати безпеку місії ООН на кордоні.

15 держав-членів Ради безпеки ООН шляхом консенсусу ухвалили текст заяви, в якій вимагають припинити обстріли миротворчої місії на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

Як пише Reuters, документ спрямований "до всіх сторін", але не називає їх. Раніше звинувачення в атаках проти миротворців ООН на території Лівану лунали на адресу Ізраїлю.

У Радбезі вважають, що місія UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon - тимчасові сили ООН у Лівані) відіграє важливу роль у забезпеченні стабільності в регіоні. Там нагадують, що миротворці та їхні об'єкти не можуть бути цілями для збройних нападів.

В Ізраїлі прагнуть, щоб представники UNIFIL заради їхньої власної безпеки відійшли на 5 кілометрів від так званої "блакитної лінії" - межі між країнами, які наразі фактично перебувають у стані війни. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу пішов далі, закликавши генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша взагалі вивести миротворців із зони конфлікту.