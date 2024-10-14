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ЗМІ: ізраїльські танки перетнули кордон Сирії

Підрозділи ЦАХАЛу зайняли позиції у південній провінції Кунейтра.

ЗМІ: ізраїльські танки перетнули кордон Сирії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські підрозділи учора перетнули кордон Сирії та зайняли позиції поблизу села Кавдана у південній провінції Кунейтра, повідомляє видання Oksijen.

ЦАХАЛ побудував там земляні барикади та розгорнув два танки. На пагорбі Тель-Хара, неподалік від зайнятої позиції, є пункт, що належить російським військовим.

Зазначимо, ізраїльська армія обстріляла військовий штаб режиму Башара Аль-Асада в Кунейтрі 9 жовтня, і ЗМІ, підконтрольні уряду, стверджували, що під час цієї атаки загинув солдат.

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Що було раніше

  • Ізраїль посилив удари по пов’язаних з Іраном об’єктах у Сирії після поточного спалаху бойових дій у регіоні 7 жовтня минулого року.
  • Трохи менше ніж тиждень тому сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по Дамаску було вбито сімох жителів, зокрема жінок і дітей. ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех. У Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що “Ізраїль націлився на будівлю, яку часто відвідували високопоставлені особи іранського Корпусу вартових Ісламської революції та оперативники “Хезболли”.
  • Перед цим після ізраїльських ударів по Дамаску загинуло троє людей і ще дев'ятеро отримали поранення.
  • У квітні вбивство двох генералів Іранської революційної гвардії під час ізраїльського авіаудару по посольству Ірану в Дамаску “спонукало Тегеран запустити ракети і безпілотники проти Ізраїлю”.
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