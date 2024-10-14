ЗМІ: ізраїльські танки перетнули кордон Сирії

Ізраїльські підрозділи учора перетнули кордон Сирії та зайняли позиції поблизу села Кавдана у південній провінції Кунейтра, повідомляє видання Oksijen.
ЦАХАЛ побудував там земляні барикади та розгорнув два танки. На пагорбі Тель-Хара, неподалік від зайнятої позиції, є пункт, що належить російським військовим.
Зазначимо, ізраїльська армія обстріляла військовий штаб режиму Башара Аль-Асада в Кунейтрі 9 жовтня, і ЗМІ, підконтрольні уряду, стверджували, що під час цієї атаки загинув солдат.
Що було раніше
- Ізраїль посилив удари по пов’язаних з Іраном об’єктах у Сирії після поточного спалаху бойових дій у регіоні 7 жовтня минулого року.
- Трохи менше ніж тиждень тому сирійські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльського авіаудару по Дамаску було вбито сімох жителів, зокрема жінок і дітей. ЦАХАЛ вдарив по житлових і комерційних будівлях у густонаселеному районі Маззех. У Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що “Ізраїль націлився на будівлю, яку часто відвідували високопоставлені особи іранського Корпусу вартових Ісламської революції та оперативники “Хезболли”.
- Перед цим після ізраїльських ударів по Дамаску загинуло троє людей і ще дев'ятеро отримали поранення.
- У квітні вбивство двох генералів Іранської революційної гвардії під час ізраїльського авіаудару по посольству Ірану в Дамаску “спонукало Тегеран запустити ракети і безпілотники проти Ізраїлю”.