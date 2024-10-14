ЗМІ: ізраїльські танки перетнули кордон Сирії

Ізраїльські підрозділи учора перетнули кордон Сирії та зайняли позиції поблизу села Кавдана у південній провінції Кунейтра, повідомляє видання Oksijen.

ЦАХАЛ побудував там земляні барикади та розгорнув два танки. На пагорбі Тель-Хара, неподалік від зайнятої позиції, є пункт, що належить російським військовим.

Зазначимо, ізраїльська армія обстріляла військовий штаб режиму Башара Аль-Асада в Кунейтрі 9 жовтня, і ЗМІ, підконтрольні уряду, стверджували, що під час цієї атаки загинув солдат.

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