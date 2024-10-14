У Сінгапурі стартував суд над лідером опозиції у справі про брехню у парламенті

Розпочався суд у справі лідера опозиції Сінгапуру Прітама Сінгха за обвинуваченням у брехні під присягою перед парламентським комітетом, пише Bloomberg.

Це може привернути більше уваги до його партії перед загальними виборами, які мають відбутися наступного року.

Сінгх, який очолює Робітничу партію, давав свідчення у розслідуванні проти колишньої депутатки Раїси Хан від його партії, яка збрехала в парламенті щодо справи про сексуальне насильство. Політик не визнав себе винним.

“Обвинувачений ввів в оману комітет привілеїв, надавши неправдиві свідчення про те, яких він дій вимагав від пані Хан через неправду, яку вона сказала в парламенті”, ‒ заявив у суді заступник генерального прокурора Анг Чен Хок.

Раніше прокуратура заявляла, що планує просити суд накласти штраф, якщо 48-річного Сінгха визнають винним. Члени парламенту дискваліфікуються на п'ять років, якщо їх штрафують у кримінальній справі щонайменше на 10 000 сінгапурських доларів (7 654 доларів США).

Суд над Сінгхом відбувається через тиждень після того, як колишній міністр транспорту С. Ісваран потрапив до в'язниці вперше за майже півстоліття в місті-державі. Ексурядовець розпочав відбувати 12-місячний термін за гратами у справі про хабарництво і перешкоджання правосуддю.

Лоуренс Вонг, який у травні став лише четвертим прем'єр-міністром Сінгапуру з моменту здобуття країною незалежності в 1965 році, готується очолити свою керівну Партію народної дії на виборах, які мають відбутися не пізніше листопада 2025 року.