Ексміністр Сінгапуру потрапив до в'язниці в історичній справі про хабарництво

Суд Сінгапуру засудив колишнього міністра до в’язниці ‒ вирок урядовцю у країні винесли вперше за пів століття, пише Bloomberg.

С. Ісваран, який обіймав посаду міністра транспорту до своєї відставки в січні, отримав 12-місячний термін ув'язнення за хабарництво та перешкоджання правосуддю.

Термін покарання виявився більшим, ніж запитували прокурори. Серед злочинів, через які Ісваран отримав тюремне ув'язнення, були купівля квитків на Гран-прі Сінгапуру Формули-1, ночівля в готелі Four Seasons Hotel Doha та переліт, зокрема приватним літаком, до Катару.

“Довіра та впевненість у державних установах є основою ефективного управління. Це можна дуже легко підірвати через видимість того, що окремий державний службовець не відповідає стандартам чесності та підзвітності”, ‒ сказав суддя Вінсент Хунг.

Минулого тижня колишній міністр несподівано визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення в отриманні цінних речей, будучи державним службовцем, і ще за одним пунктом ‒перешкоджання правосуддю. Раніше він пообіцяв захищатися за майже 30 пунктами, включно з корупцією, але прокуратура змінила обвинувачення в перший день розгляду справи.