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Ексміністр Сінгапуру потрапив до в'язниці в історичній справі про хабарництво

С. Ісваран отримав 12 місяців за гратами, термін покарання виявився більшим, ніж запитували прокурори.

Ексміністр Сінгапуру потрапив до в'язниці в історичній справі про хабарництво
Ексміністр транспорту Сингапуру С. Ісваран
Фото: EPA/UPG

Суд Сінгапуру засудив колишнього міністра до в’язниці ‒ вирок урядовцю у країні винесли вперше за пів століття, пише Bloomberg.

С. Ісваран, який обіймав посаду міністра транспорту до своєї відставки в січні, отримав 12-місячний термін ув'язнення за хабарництво та перешкоджання правосуддю

Термін покарання виявився більшим, ніж запитували прокурори. Серед злочинів, через які Ісваран отримав тюремне ув'язнення, були купівля квитків на Гран-прі Сінгапуру Формули-1, ночівля в готелі Four Seasons Hotel Doha та переліт, зокрема приватним літаком, до Катару.

“Довіра та впевненість у державних установах є основою ефективного управління. Це можна дуже легко підірвати через видимість того, що окремий державний службовець не відповідає стандартам чесності та підзвітності”, ‒ сказав суддя Вінсент Хунг.

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Минулого тижня колишній міністр несподівано визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення в отриманні цінних речей, будучи державним службовцем, і ще за одним пунктом ‒перешкоджання правосуддю. Раніше він пообіцяв захищатися за майже 30 пунктами, включно з корупцією, але прокуратура змінила обвинувачення в перший день розгляду справи.

  • Швидке завершення судового процесу, який, як очікувалося, затягнеться на місяці, може покласти край скандалу, який “випробував репутацію заможної острівної держави щодо чистого управління з моменту першого розслідування минулого року”. 
  • Це також відкриває шлях прем’єр-міністру Лоуренсу Вонгу, який прийшов до влади в травні, очолити керівну Партію народної дії на загальних виборах, які мають відбутися до листопада 2025 року.
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