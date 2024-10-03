Мінюст США звинуватив Трампа у “приватних злочинних діях”, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року

Про це йдеться у 165-сторінковому судовому документі спеціального прокурора Джека Сміта.

Дональд Трамп брав участь у “приватній злочинній діяльності” щодо скасування результатів виборів президента у США 2020 року.

Про це заявив спеціальний прокурор Джек Сміт, призначений для ведення федеральних справ проти колишнього президента, пише Financial Times.

Трамп і його союзники “використовували численні злочинні засоби, щоб зірвати” голосування у 2020-му ‒ зазначає Сміт в оприлюдненому 165-сторінковому судовому документі.

“Подання є однією з найсміливіших спроб Сміта просунути справу, яка сильно затягнулася з того часу, як Міністерство юстиції вперше звинуватило Трампу більше року тому у можливій спробі заблокувати підтвердження перемоги президента Джо Байдена на виборах 2020 року”, ‒ зазначає FT.

Документи Сміта містять деякі нові викриття щодо поведінки Трампа після виборів 2020 року та штурму Капітолія 6 січня наступного року США прихильниками республіканця.

Трамп і його союзники тижнями поширювали неправдиві заяви про голосування, щоб підбурити цих прихильників, стверджує прокурор, і, зокрема, заявили про те, що віцепрезидент Майк Пенс мав законні повноваження зупинити сертифікацію результатів Конгресом. Цю тезу сам Пенс рішуче заперечував.

У якийсь момент 6 січня, згідно з документацією, помічник повідомив Трампа, що Пенса терміново доставили в безпечне місце через загрозу, з якою він зіткнувся з боку бунтівників. “Ну і що?”, – відповів Трамп.

Трамп заявив про широкий президентський імунітет за дії, вчинені ним під час перебування у Білому домі. Його апеляція дійшла до Верховного суду, який у липні заявив, що він захищений від кримінального переслідування за публічні дії як президент. Суд постановив, що суди нижчої інстанції мають провести межі між особистими та офіційними діями президента, щоб визначити подальші дії.

Сміт просить суддю, яка займається справою, Тані Чуткан, визначити, які дії захищені від судового переслідування. Він підкреслює, що можливі неправомірні дії Трампа загалом включали лише приватні дії, які, на думку Верховного суду, не підлягають президентському імунітету.