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Президентка Грузії відмовилася підписувати закон щодо заборони "ЛГБТ-пропаганди"

Саломе Зурабішвілі повернула документ до парламенту без підпису.

Президентка Грузії відмовилася підписувати закон щодо заборони "ЛГБТ-пропаганди"
Фото: EPA/UPG

Ухвалений парламентом Грузії закон "Про сімейні цінності", що фактично дублює російський документ із забороною "ЛГБТ-пропаганди", не матиме підпису президентки країни Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляє The Guardian, речник глави держави заявив, що політикиня вирішила повернути законопроєкт до парламенту, проте без застосування права вето. Найімовірніше, він все ж набуде чинності після підпису спікера.

Згідно з його нормами, у Грузії забороняються одностатеві шлюби та усиновлення дітей одностатевими парами, а також стає практично неможливо провести процедури щодо зміни статі. Окрім того, як і в російському "зразку", кримінальне переслідування загрожує організаторам прайдів, а будь-яке зображення стосунків, які депутати визначили як "нетрадиційні", мають бути прибрані із художньої літератури та кіно. 

Документ, на ухваленні якого наполягала керівна партія "Грузинська мрія", зазнав критики з боку демократичних західних партнерів Грузії, які угледіли в ньому ще більше зближення влади у Тбілісі з Росією. 

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