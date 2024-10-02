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Ізраїль повідомив про загибель військового під час операції в Лівані

"Хезболла" тим часом стверджує, що декількох поранила. 

Ізраїль повідомив про загибель військового під час операції в Лівані
Ліван на мапі
Фото: карта

Ізраїль визнав загибель одного свого військового – 22-річного капітана, пише BBC. "Хезболла" тим часом заявила про поранення декількох ізраїльських військових під час боїв на півдні Лівану, пише The Telegraph.

Це перша заява терористичної групи, яка фактично визнає бої з ізраїльською армією всередині Лівану. Зіткнення відбулися після іншої заяви "Хезболли" про те, що ізраїльські сили намагалися зайти в прикордонне місто Оддайсе сьогодні вранці, але відступили.

Ситуація в Лівані

  • У ніч на 1 жовтня Ізраїль оголосив операцію "Північні стріли", що фактично є наземним вторгненням на територію Лівану. Операції у попередні тижні передували масовані обстріли об'єктів "Хезболли", а також убивство лідера цього угруповання. 
  • За даними медіа, рішення Ізраїлю вторгнутися на ліванську територію не знайшло підтримки на Заході, а президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став вимагати від Генасамблеї ООН "зупинити Ізраїль". 
  • Ліван вступив у війну проти Ізраїлю на другий день нападу терористів ХАМАС – 8 жовтня 2022. Відтоді між Ізраїлем і Ліваном були періодичні обстріли. На початку серпня авіакомпанії почали скасовувати рейси до Лівану, і з країни почали евакуйовувати іноземців. Після цього сторони обстрілювали одна одну, а в вересні бої стали інтенсивнішими після того, як в бойовиків "Хезболли" вибухнули пейджери. 
  • Обстріли об'єктів "Хезболли", за повідомленнями Лівану, привели до масових жертв серед цивільних. Після першого дня бомбардувань, згідно з інформацією ліванської сторони, загинули понад 500 людей, зокрема діти та жінки. Ізраїль зазначив, що попереджав місцевих про необхідність евакуюватися подалі від об'єктів угруповання. 
  • Учора Україна провела чергову евакуацію з Лівану своїх громадян та іноземців. 
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