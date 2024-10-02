Ізраїльські війська протягом ночі бомбардували південний Ліван

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь на дії Тегерану.

Ізраїльські війська протягом ночі бомбардували Бейрут і південний Ліван ‒ після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, яка посилила побоювання масштабної війни у регіоні, пише Financial Times.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь на дії Тегерану.

“Іран зробив велику помилку ‒ і він заплатить за це. Хто нападе на нас, ми нападемо на них”, ‒ сказав Нетаньягу.

Відомо, що Іран застосував для удару по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет. У відбитті іранської атаки брали участь сили США та Йорданії.

Ракетний удар Ірану, який, за його словами, був відповіддю на вбивства Ізраїлем високопоставлених лідерів “Хізболли” та “ХАМАСу”, ще більше наблизив регіон до тотального конфлікту.

Цілі Ірану та втрати Ізраїлю

FT зазначає, що лише невелика кількість іранських ракет проскочила повз складну протиповітряну оборону Ізраїлю, одна молгла влучила у територію біля штаб-квартири Моссаду ‒ служби зовнішньої розвідки Ізраїлю.

Повідомлялося про одну смерть у палестинському місті Єрихон, де чоловік був уражений уламками перехопленої ракети.

Джерела зазначають, що Іран, серед іншого, атакував військову та розвідувальну інфраструктуру поблизу Тель-Авіва.

Фото: EPA/UPG Іранці святкують ракетний удар по Ізраїлю, 1 жовтня 2024 року

Зараз Ізраїль посилює свій наступ проти ставлеників Тегерана. За останні два тижні Ізраїль убив Хасана Насраллу, лідера ліванського руху “Хізболла”, завдав низку ударів по Лівану, розбомбив порт, який контролюють єменські хусити. Також Єрусалим звинуватили у вибухах у Сирії.

Вчора ізраїльські війська розпочали наземне вторгнення проти "Хізболли" на півдні Лівану.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США пообіцяли приєднатися до Ізраїлю у вимаганні від Ірану “суворих наслідків” за його ракетний обстріл.

Водночас у МЗС Ірану атаку на Ізраїль назвали "самообороною". Військові дії "завершені", якщо Ізраїль не "спровокує нові удари у відповідь".