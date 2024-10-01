ВПС та ППО Йорданії перехопили іранські ракети і дрони, що летіли на Ізраїль

Управління громадської безпеки Йорданії стверджує, що його протиповітряна оборона перехопила ракети та безпілотники під час нападу Ірану на Ізраїль.
Про це повідомляє Times of Israel.
«Королівські військово-повітряні сили Йорданії та системи протиповітряної оборони відреагували на низку ракет і безпілотників, які увійшли в повітряний простір Йорданії», — йдеться в заяві.
MISSILES SEEN OVER JORDAN— Timour Azhari (@timourazhari) October 1, 2024
Video from a friend in Amman pic.twitter.com/ISze7lKPbJ
Йорданія збивала іранські безпілотники й під час атаки Ірану на Ізраїль у квітні цього року.
Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль.
За інформацією Times of Israel, внаслідок ракетної атаки загинув один палестинець на Західному березі річки Йордан, двоє осіб легко поранені осколками в Тель-Авіві.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що Іран застосував для удару близько 200 балістичних ракет.