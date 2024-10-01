ВПС та ППО Йорданії перехопили іранські ракети і дрони, що летіли на Ізраїль

У квітні цього року королівство уже перехоплювало іранські дрони.

Управління громадської безпеки Йорданії стверджує, що його протиповітряна оборона перехопила ракети та безпілотники під час нападу Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє Times of Israel.

«Королівські військово-повітряні сили Йорданії та системи протиповітряної оборони відреагували на низку ракет і безпілотників, які увійшли в повітряний простір Йорданії», — йдеться в заяві.

MISSILES SEEN OVER JORDAN



Video from a friend in Amman pic.twitter.com/ISze7lKPbJ — Timour Azhari (@timourazhari) October 1, 2024

Йорданія збивала іранські безпілотники й під час атаки Ірану на Ізраїль у квітні цього року.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль.

За інформацією Times of Israel, внаслідок ракетної атаки загинув один палестинець на Західному березі річки Йордан, двоє осіб легко поранені осколками в Тель-Авіві.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що Іран застосував для удару близько 200 балістичних ракет.