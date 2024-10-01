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Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів

Фінансування та планування підтримки початкового розвитку повністю забезпечуватиме Великобританія. 

Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів
Парламент Румунії схвалив створення навчального центру для підготовки українських морпіхів
Фото: ukrinform.ua

Румунські парламентарі схвалили пропозицію щодо створення на території країни навчального центру для підготовки українських морпіхів, яку надав президент Клаус Йоганніс.

Про це повідомляє Agerpres.

“За” проголосували 233 члени парламенту, “проти” – 18, утрималися – 25.

Клаус Йоганніс у листі, надісланому до парламенту, стверджує, що Румунія має можливість внести свій внесок у Коаліцію за морський потенціал. Для цього Румунія має розмістити на своїй території навчальний центр для підготовки солдатів української морської піхоти.

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Очікується, що об’єкт буде діяти протягом двох років, при цьому Румунія висловить своє право припинити зобов’язання в будь-який час під час процесу навчання або після закінчення встановленого періоду.

Фінансування та планування підтримки початкового розвитку повністю забезпечуватиме Великобританія. 

  • На початку вересня українські військові прибули до Румунії, де тренуватимуться на літаках F-16 на авіабазі в повіті Калараш.

  • Українські військові вивчають деталі винищувачів F-16 на землі, а тренувальні польоти розпочнуться в жовтні.

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