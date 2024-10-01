У Таїланді унаслідок аварії автобуса загинули понад 20 дітей

У Таїланді біля Бангкока унаслідок аварії автобуса загинули понад 20 дітей молодшого шкільного віку. Транспорт, який віз дітей додому із шкільної екскурсії, розбився та загорівся.
Шістнадцять дітей і троє вчителів урятувалися. Частину із них госпіталізували. Решта пасажирів, 22 учні і троє вчителів, загинули.
Транспорт їхав по шосе до Бангкока, коли лопнула шина, в результаті чого він врізався в огорожу. Почалася пожежа у передній частині автобуса, який працював на стисненому природному газі.
Водій втік з місця аварії, але правоохоронці запевнили, що його вистежать.
Вік загиблих дітей поки невідомий, але в школі навчаються учні від трьох до 15 років.
У Таїланді одні з найгірших показників безпеки дорожнього руху у світі: небезпечні транспортні засоби та погане водіння спричиняють приблизно 20 000 смертельних випадків на рік.