У Таїланді унаслідок аварії автобуса загинули понад 20 дітей

У Таїланді біля Бангкока унаслідок аварії автобуса загинули понад 20 дітей молодшого шкільного віку. Транспорт, який віз дітей додому із шкільної екскурсії, розбився та загорівся.

Про це пише ВВС та Reuters.

Шістнадцять дітей і троє вчителів урятувалися. Частину із них госпіталізували. Решта пасажирів, 22 учні і троє вчителів, загинули.

Транспорт їхав по шосе до Бангкока, коли лопнула шина, в результаті чого він врізався в огорожу. Почалася пожежа у передній частині автобуса, який працював на стисненому природному газі.

Водій втік з місця аварії, але правоохоронці запевнили, що його вистежать.

Вік загиблих дітей поки невідомий, але в школі навчаються учні від трьох до 15 років.

Фото: EPA/UPG У Таїланді в аварії автобуса загинули понад 20 дітей

У Таїланді одні з найгірших показників безпеки дорожнього руху у світі: небезпечні транспортні засоби та погане водіння спричиняють приблизно 20 000 смертельних випадків на рік.